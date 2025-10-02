Бен Шелтон: “Надеюсь, смогу показать еще несколько хороших результатов и гарантировать себе место на ATP Finals”

Американский теннисист прокомментировал возвращение в Тур после травмы и рассказал о своих целях на конец сезона



Шестая ракетка мира Бен Шелтон возвращается в Тур после травмы плеча, которую он получил в 1/8 финала US Open. На этой неделе американец сыграет на турнире ATP 1000 в Шанхае. Это будет его первый турнир после Открытого чемпионата США, так как после него он отказался от участия в Кубке Дэвиса, Laver Cup и турнире ATP 500 в Токио для того, чтобы восстановиться после травмы.

О состоянии здоровья после травмы

“Все становится лучше. Как и в случае любой травмы, нужно время на восстановление. Я бы не поехал на турнир, если бы не чувствовал себя готовым. Именно поэтому я пропустил несколько стартов. Но сейчас я должен быть готов играть”.

О борьбе за место на Итоговом турнире в Турине

“Я в приятном ожидании. Я впервые оказался в такой хорошей позиции, чтобы добраться до Турина, уже на этом этапе сезона. Надеюсь, смогу показать еще несколько хороших результатов и гарантировать себе место на ATP Finals. Я очень доволен тем, как играл в этом сезоне, и всем, чего достиг. Но я еще не закончил, у меня осталось еще много целей на 2025 год. Так что посмотрим, чего я достигну через месяц”.

Об особых ощущениях от игры в Шанхае

“Здесь чувствуешь то необходимое спокойствие и тишину. Я обычно трачу кучу времени в раздевалке, потому что начинаю со всеми общаться. Теперь у меня есть собственное пространство, и это очень классно. Я могу сосредоточиться, быстро зайти и выйти оттуда, не теряя кучу времени”.

Первым соперником Шелтона на турнире ATP 1000 в Шанхае станет бельгиец Давид Гоффен.



btu.org.ua