Лидер обороны Барселоны провел юбилейный матч за клуб

В среду, 1 октября, в поединке Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:2) правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде провел свой 150-й матч за клуб.

После перехода из "Севильи" летом 2022 года Кунде постепенно сместился из центра обороны на правый фланг и стал одним из ключевых игроков "Барселоны" — из этих 150 игр 140 он начал в стартовом составе.

Француз также забил 8 голов, среди которых победный мяч в финале Кубка Испании против "Реала" в прошлом сезоне, и отдал 19 результативных передач, включая ассист на Рафинью в финале Суперкубка Испании, также против "Реала".

