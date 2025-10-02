Connect with us
Футбол

Лидер обороны Барселоны провел юбилейный матч за клуб

Лидер обороны Барселоны провел юбилейный матч за клуб

    • В среду, 1 октября, в поединке Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:2) правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде провел свой 150-й матч за клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • После перехода из "Севильи" летом 2022 года Кунде постепенно сместился из центра обороны на правый фланг и стал одним из ключевых игроков "Барселоны" — из этих 150 игр 140 он начал в стартовом составе.

    Француз также забил 8 голов, среди которых победный мяч в финале Кубка Испании против "Реала" в прошлом сезоне, и отдал 19 результативных передач, включая ассист на Рафинью в финале Суперкубка Испании, также против "Реала".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis