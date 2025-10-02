FIA впервые предупредила команды о жаре

В соответствии со спортивным регламентом, если по ходу гонки по ходу уик-энда температура превысит 31С, FIA должна выпустить специальное предупреждение. Сегодня это произошло впервые.

В этот уик-энд в субботу и воскресенье днём ожидается температура воздуха +32С, поэтому утром в четверг команды получили такое предупреждение от директора гонки.

Во время сингапурского уик-энда все машины впервые в истории будут оснащены системой охлаждения гонщика. Её использование необязательно и зависит от решения гонщика, но наличие системы в этот уик-энд обязательно.

Гонщикам предстоит сделать важный выбор: надевать подключённый к системе охлаждающий жилет с гибкими трубками или добавить балласт в машину – груз весом 500 грамм.

Джордж Расселл впервые опробовал жилет на Гран При Бахрейна в начале года, похвалил его за охлаждающие свойства, но пожаловался на ещё большую тесноту в кокпите.

