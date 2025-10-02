Рекордный контракт в истории НХЛ, новый вратарь Эдмонтона

Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Хьюз

Регулярный сезон НХЛ стартует уже 7 октября, а клубы делают последние приготовления и оформляют контракты со своими лидерами.

– Миннесота объявила о новом контракте с форвардом Кириллом Капризовым. Игрок получил договор на 8 лет и 136 миллионов. Это рекордный контракт в истории НХЛ по общей сумме и средней зарплате.

– Эдмонтон выменял у Юты вратаря Коннора Ингрэма. Игрок не входил в планы Мамонтов, хотя в прошлом сезоне провел 22 матча. Коннор будет конкурировать с парой вратарей Ойлерз Стюарт Скиннер – Кэлвин Пикар.

– Нью-Джерси подписал новый контракт с ведущим защитником Люком Хьюзом. Игрок получил договор на 7 лет и 66 миллионов.

В прошлом сезоне Хьюз набрал 44 очка в 71 матче.

– защитник Эрик Джонсон объявил о завершении карьеры в НХЛ. В прошлом сезоне 37-летний провел 36 матчей за Колорадо и Филадельфию.

Джонсон отыграл в Лиге 1023 матча и набрал 348 очков. Завоевал Кубок Стэнли с Колорадо в 2022 году.

