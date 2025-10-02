Флик: Этот матч против ПСЖ поможет нам в будущем

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик признает, что "ПСЖ" были лучше его подопечных в матче второго тура Лиги чемпионов, который завершился победой французов со счетом 2:1.

"После первых 30-35 минут "ПСЖ" контролировал игру. Мы не были на своем лучшем уровне и не можем сказать, что находимся на их уровне. Вся команда должна защищаться и атаковать вместе, быть задействованной. В "ПСЖ" все хотят мяч и все знают, как использовать пространство. Мы научимся на этом. Нам придется лучше играть против команд высокого уровня. Этот матч поможет нам в будущем", – сказал Флик.

"Барселона" занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея на своем счету три очка после двух игр.

