Перед ЧМ-2025 Пересунько забил и выиграл чемпионат Словакии. Видео гола

ХК «Прешов» – чемпион Словакии в первой лиге

В первой словацкой лиге определился победитель чемпионата. В игре №5 финала плей-офф ХК «Прешов» в составе с украинским форвардом Александром Пересунько обыграл «Скалицу» (4:2) и закрыл серию до четырех побед: 4–1.

Отметим, что украинский легионер в присутствии 3 600 зрителей забросил шикарную шайбу на 50-й минуте в верхний угол, которая оказалась победной для «Прешова».

В плей-офф на счету 25-летнего Пересунько – 16 (9+7) очков в 13-ти играх, а с учетом регулярного сезона на счету Александра – 70 (38+32) баллов в 57 играх!

«Прешова» стал чемпионом и обеспечил себе право сыграть на следующий год в словацкой Экстралиге.

Видеообзор матча (гол Пересунько – на 1.32).

sport.ua