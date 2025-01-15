«Коламбус» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 15 января. Игра будет проходить на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Коламбус» — «Филадельфия» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команды встречаются в третий раз в сезоне. В предыдущих двух играх, которые проходили в декабре 2024 года, победу одержала «Филадельфия».

«Коламбус» набрал 46 очков в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» провела 44 матча и набрала 43 очка.

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