Дакар: Аль-Аттийя выиграл этап, у Латегана проблемы

Нассер Аль-Аттийя, комментируя события вчерашнего, 8-го этапа ралли-рейда, намекнул, что в оставшиеся четыре дня «Дакара» его положение в общей классификации, где он занимает 4-е место, ещё может измениться.

Сегодня он немало сделал, чтобы этого добиться – был лучшим на 9-м этапе, что позволило заметно сократить отставание от Язеда Аль-Раджи, нового лидера абсолютного зачёта. На своём гоночном внедорожнике Dacia Sandrider Аль-Аттийя примчался на финиш этапа в Харадхе на 2 минуты 47 секунд раньше гонщика заводской команды X-Raid MINI Гийома де Мевиуса, показавшего 2-й результат.

Но бельгиец не главный его соперник в споре за победу: с сегодняшнего дня в «Дакаре» лидирует саудовский гонщик Язед Аль-Раджи, выступающий на прототипе Toyota Hilux, подготовленном бельгийской компанией Overdrive Racing. Сегодня он был третьим, а вышел в лидеры общей классификации благодаря тому, что у Хенка Латегана, гонщика заводской команды Toyota Gazoo Racing, на маршруте 9-го этапа возникли проблемы.

До этого у него всё складывалось просто прекрасно, но сегодня его штурман Бретт Каммингз допустил ошибку в навигации вскоре после начала дистанции, и в итоге на финиш этапа внедорожник Toyota Hilux IMT Evo с бортовым номером 211 приехал только 11-м с отставанием от Dacia Аль-Аттийи, превысившим 16 минут.

«Если честно, это близко к полному провалу, – признал расстроенный Латеган. – Всё пошло наперекосяк примерно на 13 км, когда мы заблудились. Мы подумали, что проскочили мимо контрольной отметки, хотя на самом деле мы на ней побывали. Уже это было неприятно, но когда мы сбились с пути, то прокололи колесо, а потом ближе к концу дистанции ещё одно.

В общем, очень неудачный день, но это ещё не конец света, и мы по-прежнему остаёмся в борьбе».

Конечно, Латегану обидно, ведь он уже одержал две победы на этапах этого «Дакара», а на остальных ехал довольно стабильно, что и позволяло ему удерживать лидерство, но соперники наверняка ждали, когда же сложности начнутся и у него – и дождались. Что позволило команде The Dacia Sandriders выиграть первый этап на своём новом внедорожнике, и это уже неплохая заявка на успех, хотя отставание Аль-Аттийи от Аль-Раджи по-прежнему превышает 25 минут.

Впрочем, как показали сегодняшние события, всегда есть вероятность, что расстановка сил будет очень быстро меняться. Например, Аль-Аттийя уже почти догнал Маттиаса Экстрёма, гонщика заводской команды Ford M-Sport, занимающего в общей классификации 3-е место. Пятикратного победителя «Дакара» отделяет от шведа всего 31 секунда: сегодня порядка пяти минут Маттиас потерял на маршруте из-за прокола колеса.

Но это мелочи по сравнению с проблемами Гая Боттерила, гонщика из ЮАР, вчера показавшего второй результат: сегодня он очень сильно разбил свой внедорожник Toyota и сошёл с дистанции. Но хорошо хотя бы то, что пострадала только техника, а сам Боттерил жив и здоров, как и его штурман.

KTM Factory Racing, команда известного австрийского производителя двухколёсной техники, сегодня повторила собственный рекорд 2018 года, когда её гонщики одержали 7 побед на этапах.

9-й этап ралли-рейда лучше всех провёл её аргентинский гонщик Лучиано Бенавидес, и это его второе такое достижение на этом «Дакаре», а ещё пять этапов выиграл Даниэль Сандерс. Именно австралиец продолжает уверенно лидировать в общей классификации, где его преимущество увеличилось до 14 минут 45 секунд.

В классе Challenger (лёгкие внедорожники) первым финишировал экипаж аргентинца Давида Силле, выступающий на Taurus T3 Max. Для Силле это второе подобное достижение, а первую победу на этапе он одержал в 2023 году.

Сегодня он долго сражался с Абулазизом Аль-Кувари, по ходу дистанции лидировал то один экипаж, то другой, но в итоге Силле опередил гонщика из Катара всего на 11 секунд. Кстати, третий результат в этой категории показал Халифа Аль-Аттийя, родной брат Нассера, выигравшего этап в абсолютном зачёте.

Чилиец Франсиско Лопес Контардо одержал свою четвёртую победу на этапах этого ралли-рейда в классе SSV (T4). На протяжении значительной части дистанции лидировал француз Грегори Лефор, бывший гонщик MotoGP и дебютант «Дакара», но у него возникли проблемы. На его мотовездеходе Can-Am Maverick R сломался один из элементов подвески, что было только на руку Контардо.

Но в общей классификации чилиец пока на 3-й строчке, а лидирует по-прежнему экипаж Брока Хегера команды Sebastien Loeb Racing, причём сегодня он даже увеличил своё преимущество, которое уже составляет без малого 1 час 50 минут.

В категории грузовиков сегодня сильнейшим был Алес Лопраис: опытный мастер ралли-рейдов на полторы минуты опередил голландца Митчела ван ден Бринка, сократив от него отставание и в общем зачёте по итогам девяти этапов. А лидирующий в классе чешский экипаж Мартина Масика, соотечественника Лопраиса, финишировал четвёртым – это трио может позволить себе ехать относительно спокойно, поскольку его преимущество превышает 2 часа 20 минут.

В среду участников «Дакара» ждёт совсем короткий этап, протяжённость спецучастков на нём только 115 км, но ему предшествует долгий перегон по обычным дорогам, после чего им придётся вновь преодолевать пески и дюны пустыни Руб-эль-Хали, а это всегда особое испытание.

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