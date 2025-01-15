«Я сокрушу Усика, просто уничтожу его». Чемпион мира угрожает Александру

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа высказался о возможном реванше с лучшим боксером 2024 года Александром Усиком.

«В прошлый раз Усику повезло, он начал хвататься за яйца только тогда, когда уже был на полу. В реванше я уже буду делать все правильно. Я сокрушу Усика, просто уничтожу его. Больше не будет никаких споров», – сказал Дюбуа.

Дюбуа 22 февраля проведет защиту своего пояса IBF против новозеландца Джозефа Паркера.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua