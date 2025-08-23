Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова дала совет Александру Усику, заявив, что желает, чтобы украинский чемпион объявил о завершении карьеры.

– Кого хотели бы увидеть в соперниках Усика в прощальном бою нашего чемпиона?

– Александр уже встретился со всеми крутыми бойцами в двух дивизионах – крузервейте и хевивейте. Поэтому я хотела бы, чтобы Александр, находясь на олимпе, объявил о завершении своей карьеры.

Я чувствую именно так, потому что хорошо понимаю Усика. Он всю свою взрослую жизнь постоянно тренируется и соперничает, и так по кругу. Уже хочется, чтобы он просто пожил гражданской, простой и неспортивной жизнью, – сказала Шатерникова.

Ранее украинский промоутер Александр Красюк заявил, что ждет, когда Александр Усик завершит профессиональную карьеру.

sport.ua