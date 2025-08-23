В McLaren настроены доминировать и в оставшихся гонках

McLaren безоговорочно доминирует в этом сезоне – после 14 этапов на счету команды 11 побед, 24 подиума и уже семь победных дублей. Столь впечатляющая статистика наводит на мысль о параллелях с чемпионатом 1988 года, когда за рулём машин MP4/4 Айртон Сенна и Ален Прост выиграли 15 гонок из 16-ти.

Андреа Стелла рассказал, какой подход применяется в McLaren, чтобы сохранить преимущество над соперниками и в оставшихся десяти гонках, хотя уже сейчас у команды из Уокинга в три с лишним раза больше очков чем у Ferrari, которая находится на 2-м месте Кубка конструкторов.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис ведут спор за титул, и уже нет сомнений, что чемпионом станет один из них – достаточно напомнить, что в четырёх последних гонках они обеспечили McLaren четыре победных дубля.

«Полагаю, в плане конкурентоспособности мы видим очень позитивную тенденцию, – цитирует руководителя британской команды RacingNews365. – Прежде всего, я бы сказал, она проявилась на нескольких последних этапах, на которых мы занимали два первых места.

Как я уже говорил в некоторых других интервью, это происходит не только из-за того, что мы начали сезон с конкурентоспособной машиной. На самом деле мы последовательно модернизируем MCL39 начиная с Канады, хотя в прошлом это был бы один заметный комплекс технических новинок.

Но в последнее время мы представляем определённые новые компоненты почти на каждой гонке, поэтому становимся быстрее. По-моему, в Венгрии в каждой сессии мы занимали первые строчки протоколов, при этом существенно опережая ту команду, которая была после нас.

Это создаёт очень позитивный настрой на оставшуюся часть сезона. После летнего перерыва мы готовы вновь заняться гонками. Думаю, впереди ещё будут трассы, для нас благоприятные, например Зандфорт. Мы также провели особую подготовку к некоторым другим этапам, таким, как Монца или Вегас, где в прошлом году мы выступили не лучшим образом.

Мы понимали, что должны проделать определённую работу, чтобы постараться прибавить именно на этих трассах. Так что мы однозначно в предвкушении второй части сезона и ожидаем, что будем конкурентоспособными».

