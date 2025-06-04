Титановые пластины останутся до конца сезона

На тренировках в Барселоне в FIA тестировали стальные пластины под днищем вместо титановых в попытке избежать возгорания травы на обочинах из-за летящих из под днища искр, как было в Японии.

На этих тестах на одну из машин каждой команды ставили стальную пластину, на другую – титановую, чтобы оценить разницу.

По результатам тестов принято компромиссное решение – титановые пластины будут использоваться до конца сезона, но команды должны привозить и стальные на случай, если они понадобятся.

«После анализа результатов тестов стальных пластин в Барселоне, FIA пересмотрела план их внедрения, изложенный в технической директиве TD015.

Титановые пластины останутся обязательными до конца сезона. Но команды должны иметь на всех этапах и пластины из нержавеющей стали, так как они могут стать обязательными в случае повторения инцидентов с возгоранием травы, как это произошло в Сузуке.

Дополнительные испытания пластин из нержавеющей стали будут проводиться на отдельных этапах для дальнейшей оценки», – сказано в заявлении FIA.

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