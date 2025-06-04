Бой сорван. Два обидчика Ломаченко не смогли договориться о поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Теофимо Лопес (22–1, 13 КО) из США отказался выходить на ринг против соотечественника Девина Хейни (32–0, 15 КО).

Накануне инсайдеры и журналисты анонсировали громкий бой в договорном весе (до 65,8 кг), который должен был состояться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 16 августа.

Хейни сообщил, что он долго не мог договориться о весовой категории, в которой оба боксеры согласились бы драться. После того, как стороны уладили все вопросы, Лопес отказался выходить на ринг.

По словам Девина, его соотечественник постоянно затягивал переговоры, а позже и вовсе сказал, что «бой с Хейни – это не то, что он ожидает».

Оба боксера провели свои последние поединки в Лас-Вегасе в ночь на 3 мая. Теофимо по итогам 12 раундов одержал единогласную победу над американцем Арнольдом Барбосой, а Девин одолел соотечественника Хосе Карлоса Рамиреса (UD 12).

Стоит отметить, что оба американца в свое время побеждали известного украинского боксера Василия Ломаченко.

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sport.ua