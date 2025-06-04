Полузащитник Барселоны прокомментировал слухи о его возможном переходе в ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Гави прокомментировал слухи о его возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".

"Люди могут верить в те истории, которые появляются в СМИ, но этого не произойдет. Я абсолютно уверен в том, что останусь в "Барселоне". Я мечтаю играть за этот клуб до конца своей карьеры, и я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь как можно дольше. Это клуб моей жизни, поэтому я хочу добиваться здесь успеха", — сказал испанец для Mundo Deportivo.