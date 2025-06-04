Полузащитник Барселоны прокомментировал слухи о его возможном переходе в ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Гави прокомментировал слухи о его возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".
"Люди могут верить в те истории, которые появляются в СМИ, но этого не произойдет. Я абсолютно уверен в том, что останусь в "Барселоне". Я мечтаю играть за этот клуб до конца своей карьеры, и я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь как можно дольше. Это клуб моей жизни, поэтому я хочу добиваться здесь успеха", — сказал испанец для Mundo Deportivo.
Добавим, что 20-летний Гави в сезоне 2024/25 провел 42 матча за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.