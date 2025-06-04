ЧМ по хоккею. Определены составы групп на турнир-2026

Международная федерация хоккея назвала составы групп на чемпионат мира в элитном дивизионе. Турнир пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года.
Группа A (Цюрих): США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.
Группа B (Фрибург): Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.
Действующим чемпионом является сборная США.
По итогам группового турнира лучшие четыре команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а по одной худшей команде вылетят в Дивизион 1A.