Столичный клуб подписал девятого игрока в межсезонье

ХК «Кэпиталз». Денис Плесовских

Молодой нападающий «Киев Кэпиталз» Денис Плесовских остается в рядах серебряных призеров национального чемпионата. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 18-летний хоккеист сыграл 29 матчей (с учетом плей-офф) за главную команду и набрал 9 (3+6) очков. Также Плесовских выступал за молодежную команду «Крижинка-Кэпиталз», которая финишировала третьей в чемпионате Украины.

Ранее столичный клуб укомплектовал состав восемью хоккеистами: вратарем – Назаром Бойко, защитниками – Тимуром Лапко, Никитой Лесниковым, Владиславом Луговым, Матвеем Мазко, Валентином Сирченко и нападающими – Евгением Секирко и Сергеем Черненко.

sport.ua