Слухи: В Aston Martin проявляют интерес к Расселлу

У Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла есть действующие контракты с Aston Martin на выступления в Формуле 1 в 2026 году, однако это не мешает команде из Сильверстоуна оценивать других кандидатов.

Британская газета The Times пишет о потенциальном интересе Aston Martin к Джорджу Расселлу. В конце 2025 года у 27-летнего гонщика истекает контракт с Mercedes, и новое соглашение пока не подписано, хотя Тото Вольфф уверяет, что это вопрос формальностей.

Однако по информации The Times контракт до сих пор не подписан, поскольку в Mercedes не исключают варианта сотрудничества с Максом Ферстаппеном, если действующий чемпион мира решит уйти из Red Bull Racing в конце сезона.

Газета пишет, что «Aston Martin входит в число команд, проявляющих интерес к Расселлу», если он не продлит контракт с Mercedes.

Интересно, что комментатор британского телеканала Sky Sports F1 Дэвид Крофт тоже подтверждает интерес к Джорджу со стороны Aston Martin. В эфире программы F1 Show Крофт рассказал: «Мне говорили, что в Aston Martin усиленно гонятся за Джорджем Расселлом и хотят заручиться его услугами в будущем. Так что Red Bull, в случае ухода Макса, может оказаться не единственным вариантом для Джорджа».

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