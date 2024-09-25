Култхард сравнил Норриса с Шумахером и Хэмилтоном

Ландо Норрис уверенно выиграл Гран При Сингапура, опередив на финише Макса Ферстаппена почти на двадцать одну секунду. Бывшего гонщика Формулы 1 Дэвида Култхарда так впечатлило выступление Ландо, что он поставил его в один ряд с Михаэлем Шумахером, Льюисом Хэмилтоном и Айртоном Сенной.

Дэвид Култхард: «Ландо продемонстрировал мастер-класс, как проезжать в сантиметрах от стены, не разбив машину. Он довёл своё умение до совершенства. Меня только удивило, как он в конце круга заблокировал колёса и в 14-м повороте всё же коснулся барьера Tecpro. В остальном он пилотировал безупречно – мы увидели гонщика и машину в идеальной гармонии.

Ландо очень скромный и такой открытый. Он даже не осознаёт, насколько великолепны и значимы его выступления в данный момент. Мой голос начинает дрожать, когда я это говорю, но я хочу поставить Ландо в его лучшей форме в один ряд с Сенной, Шумахером и Хэмилтоном.

Любой пилот может выиграть гонку при должном уровне везения, но в Сингапуре мы увидели исключительное выступление Норриса».

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