НХЛ. Колорадо – в плей-офф, 30 шайб защитника, победы Монреаля и Оттавы

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Еще одной командой, которая вышла в плей-офф НХЛ, стало Колорадо. Лавины разгромили Коламбус 7:3 и гарантировали себе пост-регулярный чемпионат.

Невероятный сезон проводит защитник Кэйл Макар, который оформил 30 шайбу и стал первым с 2009 года игроком обороны, кому удалось оформить три десятка голов.

Важную победу одержал Монреаль. Канадиенс обыграли Бостон и закрепились на втором wild-card месте Востока, опережая Рейнджеров Нью-Йорка на два очка.

На Западе Сент-Луис обыграл Питтсбург и продлил победную серию до 11 матчей. Блюзмены повторили рекорд клуба и идут на первом wild-card месте конференции.

Мощно финиш регулярки проводит Даллас. Звезды выиграли 7 кряду матч и не отпускают лидеров общей таблицы Вашингтон и Виннипег, от которых отстают на четыре и один пункт соответственно.

Регулярный сезон НХЛ

Монреаль – Бостон 4:1

Оттава – Тампа-Бэй 2:1

Коламбус – Колорадо 3:7

Сент-Луис – Питтсбург 5:4 в овертайме

Даллас – Нэшвилл 5:1

Юта – Лос-Анджелес 2:4

Калгари – Анахайм 4:1

Вегас – Виннипег 0:4

Сан-Хосе – Эдмонтон 2:3

sport.ua