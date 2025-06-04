Элина Свитолина: “Возвращение в топ-10 это не моя конечная цель. Главная цель – выиграть турнир Grand Slam, быть на вершине рейтинга WTA”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения от Иги Швёнтек в четвертьфинале Ролан Гаррос рассказала о своих целях в WTA-туре



– Вы упомянули, что у вас был отличный грунтовый сезон, вы выиграли много матчей и демонстрировали стабильные результаты. Насколько, по вашему мнению, вы сейчас близки к возвращению в топ-10 и к борьбе за самые большие титулы, ведь именно к этому вы стремитесь?

– Чувствую себя достаточно близко. И в плане рейтинга, и в плане игры я не так уж и далеко. Мне кажется, я играла хорошо и стабильно. Чтобы быть в топ-10, надо демонстрировать стабильность каждую неделю. Конечно, бывают сложные моменты, тяжёлые матчи, но всё зависит от того, как быстро ты можешь вернуться после этого и снова быть в хорошей форме.

Я выигрываю много матчей, хорошо играю против топовых соперниц. Я не так далеко, но мне еще нужно поработать над некоторыми аспектами, чтобы удерживать этот уровень. Надо найти тот дополнительный элемент, чтобы пройти дальше четвертьфинала, добраться до полуфинала и финала. Конечно, нужно совершенствовать свою игру.

– Возвращение в топ-10 – это ваша конечная цель? Ведь сейчас вы очень близко, вы 13-я. Это то, к чему вы больше всего стремитесь, или есть цели побольше?

– Конечно, это не моя конечная цель. Главная цель – выиграть турнир Grand Slam, быть на вершине рейтинга WTA. Но я стараюсь двигаться шаг за шагом, не спешить. Для меня важно иногда остановиться и осознать, сколько я уже сделала, сколько усилий приложила. Вернуться после беременности – это уже непростая задача, так что иногда я просто хочу посидеть, расслабиться, похлопать себя по плечу и сказать: «Окей, ты в хорошем положении, всё делаешь правильно». Не так много людей прошли через это, и я на правильном пути.

Нужно просто продолжать работать, делать свое, и хорошие вещи обязательно придут. Я чувствую, что у меня хорошие шансы играть в качественный теннис, бороться с топовыми теннисистками за титулы и в сложных матчах. Я в это верю и хочу продолжать работать. Иначе я бы не была здесь, не играла бы и не боролась. Я бы сидела дома и наслаждалась завершением карьеры.

– Интересно, хотели бы вы играть дольше, чем Гаэль? Ему уже 38. Хотите ли вы превзойти его в этом?

– Нет, я не хотела бы играть так долго, потому что, честно говоря, хочу иметь еще детей. Хочу иметь счастливую «пенсию», не играть так много, потому что я уже очень много лет в Туре (смеется). Это иногда бывает трудно. Это может быть одиноко, могут быть сложные моменты. У меня есть много вещей вне тенниса. Поэтому вариант завершить карьеру раньше, чем в том возрасте, что Гаэль сейчас, меня бы устроил.

По итогам Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина поднимется на одну позицию и займет 13-е место в рейтинге WTA.



btu.org.ua