Бавария договорилась о переходе с нападающим Челси

Мюнхенская "Бавария" договорилась о переходе с нападающим лондонского "Челси".

Как сообщил журналист Кристиан Фальк, между немецким клубом и 24-летним Николасом Джексоном существует принципиальная договоренность об условиях личного контракта, однако сначала "красные" должны договориться с "синими" о переходе.

Отмечается, что представители "Баварии" и "Челси" ведут прямые переговоры по Джексону, которого действующие чемпионы Бундеслиги хотят взять в аренду на сезон 2025/26.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне Николас Джексон отличился 13 голами и 6 ассистами в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах. Его стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

www.ua-football.com