Примера. Бетис — Леганес 2:0. Севильские Огурцы сильнее

Победить хотела только одна команда

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Обе команды в Испании зовут "Огурцами", так что это было самое настоящее огуречное дерби.

Получилось ли оно? Не совсем. "Леганес" приехал играть строго на 0:0. 11:1 по ударам, 3:0 по ударам в створ, 10:1 по угловым показывают, что игра была в одни ворота.

Всего раз за 90 минут "Лега" мог забить, но Себастьян Алле отправил мяч в сетку из явного офсайда.

Остальное время атаковал "Бетис", за который Абде мог оформлять даже хет-трик, но не везло с реализацией. Также упускали шансы Ромен Перро, Ассане Диао, Форнальс.

Ясно, что постоянно так длиться не могло, так что уже на 74-й минуте Абде замкнул прострел Бельерина, а на 86-й Витор Роке удачно сыграл на добивании. Это первый гол арендованного у "Барсы" бразильца за "Бетис".

Ну, и еще один итог матча — жуткая травма Виллиама Карвалью. Marca в перерыве писала про ахиллово сухожилие, так что все очень плохо.

В таблице же после сегодняшнего у "Бетиса" и "Леганеса" очков поровну — по 5.

5-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" – "Леганес" – 2:0

Голы: Абде, 74, Витор Роке, 86

"Бетис": Руи Силва — Сабали (Витор Роке, 62), Льоренте, Натан, Перро — Карвалью (Альтимира, 26), Рока — Авила (Ло Чельсо, 62), Форнальс (Руибаль, 87), Абде — Диао (Бельерин, 62)

"Леганес": Сориано — Розье, Саэнс (Настасич, 46), Серхио Гонсалес, Хави Эрнандес — Брашанац, Нею (Чикко, 66) — Крус (Альти, 46), Оскар (Сиссе, 61), Франкеса (Тапиа, 61) — Алле

Предупреждения: Адриан, 41 — Крус, 11, Розье, 37

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