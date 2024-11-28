Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Викторией Пльзень

Игра начнется сегодня в 19:45

Фото – Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

"Динамо" сыграет номинально домашний матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против "Виктории" Пльзень. Игра состоится в Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион".

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Утром в день игры на стадионе состоялось регламентное предматчевое совещание по организационным вопросам. На нем были утверждены формы, в которых проведут встречу обе команды и арбитры.

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Динамовцы сыграют в своем основном комплекте белого цвета. Динамовский голкипер сыграет в черном. Гости проведут матч в красно-синем комплекте, вратарь сыграет в форме цвета ультрамарин.

Напомним, матч начнется в 19:45 по киевскому времени, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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