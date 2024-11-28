«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи оценил перспективы украинского чемпиона Александра Усика в поединке с британским претендентом Тайсоном Фьюри:

«Усик – это очень развитый боксер. Он не собирается драться со своими соперниками, он хочет с ними именно боксировать. У него блестящий IQ. Александр хорошо держит удар.

Если честно, мы не видим, что Усик держит удар. Потому, что мы не видим, как он их пропускает. Признак хорошего чемпиона – не показывать реакцию, если ты пропустил неприятный удар. В первом поединке Александр не показал, что Фьюри его достал. Это признак чемпиона», – восхищается Маккензи.

Ранее Маккензи обратился к Тайсону Фьюри – посоветовал не набирать слишком большой вес.

sport.ua