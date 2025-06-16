Камбосос без шансов уступил Хитчинсу. В новой категории будет очень тяжело

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14 июня в Нью-Йорке, США, состоялся поединок за звание чемпиона мира в первой полусредней весовой категории между американцем Ричардсоном Хитчинсом (20–0, 8 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (22–4, 10 КО). Удивительно простой бой для чемпиона, который впервые защитил титул. Бывший абсолют не просто ничего не смог создать. Он не имел ни одного шанса ни в одной секунде поединка.

Камбосос не нашел даже одного шанса в поединке и был просто побит

Всем вокруг было понятно, что Джордж Камбосос – не фаворит этого поединка. Как бы много он ни агрессировал к сопернику перед встречей, пытаясь получить эмоциональную реакцию от того. Как бы много он ни шутил над тем, что Хитчинс сбросил слишком много веса. Все это не работало для поднятия его акций на победу.

Шансы соперников оценивались примерно как 1 к 8. А в ринге выглядели вот именно так.

В чем был шанс Камбососа? Вероятно, в борьбе на ближней дистанции, разменах и драке. Возможно, там он все равно пропускал бы слишком много. Уже после поединка можно сказать, что это точно так. Безусловно, больше шансов Джордж имел бы, если бы смог навязать работу на ближней дистанции.

Однако в чем проблема? В том, что физически он этого сделать не мог. Просто Джордж меньше оппонента. Соответственно ворваться ближе – сложно. А бороться в клинче не было бы легче, ведь Хитчинс набрал несколько килограммов после взвешивания.

Что оставалось Камбососу? Ждать, пока соперник проспит какую-либо из атак. В голову – маловероятно. Слишком далеко она была, да и не обладает Джордж таким ударом, чтобы завалить Ричардсона сразу. В туловище, возможно. Туда австралиец целился и иногда попадал. Однако на фоне активности и точности оппонента это не означало ничего.

Хитчинс взялся за дело сразу. Много попадал, давил, снова попадал. Бил навстречу. Причем ровно так, как хотел. Через руку правым, левым апперкотом, боковым навстречу или тяжелым правым боковым в обводку защиты соперника. Ричардсону было все равно – он делал все, что хотел.

Однако главное его достижение – нащупать туловище. Именно туда нокаутировал Камбососа Ломаченко. Хитчинс перед боем критиковал Василия, но использовал как раз его оружие. Оказалось, австралиец плохо держит удары туда. Он корчился от попаданий соперника и выглядел так, будто может вот-вот сдаться.

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Стоит отдать претенденту должное. Он не сдавался раньше и не сделал это на этот раз. Пропускал очень много, но каждый раз пытался вернуться и отдать сопернику долги. Наталкивался на контрвыпады, но не прекращал давить. Характер у Камбососа на месте, но этого недостаточно.

В 8-м раунде Хитчинс нокаутировал соперника. Заставил отступать, а в конце 3-минутки зарядил в туловище. Джордж упал, держался за живот. Очевидно, после такого не продолжают, какой бы характер ни был. Просто нет возможности делать это и дальше.

Финальная статистика дополнительно подтвердила то, о чем мы говорили. Хитчинс был слишком точным и активным. Он выбросил 394 удара – даже больше Камбососа, на счету которого 384 удара. В то же время Ричардсон попал 205 раз – это более 50%. Джордж попал 57 раз – это даже не 15% от общего количества.

Даже с Ломаченко Камбосос имел лучшую статистику, хотя тогда был нокаутирован. И даже с Хейни было лучше, хотя Девин тогда боксировал очень осторожно.

Что теперь?

Джордж Камбосос вернется, никаких сомнений. Сколько раз он уже это делал? Когда казалось, что все, и еще больших шансов у австралийца не будет. А он возвращался, бился за титулы. Даже вот сейчас, как только перешел в первую полусреднюю категорию, так почти сразу получил титульный шанс.

Здесь вопрос только в габаритах. Камбосос и в легкой категории не был достаточно большим парнем. Что он планирует делать в первой полусредней?

Сегодня Джордж встретился с привычным по габаритам бойцом первого полусреднего веса. Да, руки Хитчинса длинные, но в целом в этой категории немало похожих по габаритам бойцов. Как австралиец собирается их бить?

Для Ричардсона же открыт путь к объединению. Это не значит, что он его точно получит. Однако два самых желанных соперника – свободны. Речь идет о Девине Хейни, которого вызвал сам Хитчинс, и Теофимо Лопесе, с которым у них давно условные переговоры о бое.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ричардсон Хитчинс

Оба поединка актуальны, хотя Хейни мало кто хочет снова видеть в ринге из-за его беготни. С Лопесом вообще может быть объединение, а Девин мог бы и вернуться в категорию для титульного поединка.

Ни в одной из встреч Хитчинс – не явный фаворит. Но в то же время и не тотальный аутсайдер. Он может перебоксировать обоих, но может и проиграть как Теофимо, так и Девину. И это замечательно, потому что именно такие бои всем нам нужны. Ричардсон набрался уверенности. Теперь главное – не потерять ее за малоизвестными соперниками, которые заставят его грустить, а после этого неожиданно заберут титул.

sport.ua