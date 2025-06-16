Пиастри: Произошёл досадный инцидент на прямой

Гонщик McLaren Оскар Пиастри считает, что столкновение с Ландо Норрисом не повлияет на его отношения с напарником. По мнению лидера личного зачёта, команда не станет запрещать бороться друг с другом, поскольку инцидент в Канаде не был следствием агрессивных действий одного из гонщиков.

«Я почувствовал небольшой удар сзади, но очевидно, что это было очень необычное место на трассе для столкновения, – поделился мнением о столкновении с напарником Оскар Пиастри после гонки. – Ландо извинился, и это многое говорит о нём. Он очень хороший парень.

У него такой характер, что он говорит всё, что думает, даже если это идёт ему во вред, но Ландо об этом не переживает. Я считаю это отличным качеством, которое только на пользу всей команде. Мы можем продолжать борьбу на трассе, и если что-то идёт не так, то обсуждаем это и двигаемся дальше.

Всё останется, как и было. Если бы авария произошла в повороте, то было бы очевидно, что мы сделали что-то не так и действовали слишком агрессивно. Но в нашем случае произошёл досадный инцидент на прямой.

Поэтому я не думаю, что теперь что-то изменится. В конце концов, так и должно быть, ведь мы оба боремся за чемпионский титул».

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