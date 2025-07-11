Брандл: Первопричиной стала смерть Матешица

Первые эмоции после увольнения руководителя ещё недавно доминировавшей команды улеглись, бывший гонщик Формулы 1, авторитетный эксперт Мартин Брандл рассуждал в эфире Sky Sports News о первопричинах этого решения.

Мартин Брандл: «Первопричиной этого кризиса стала смерть Дитриха Матешица, владельца 49% акций Red Bull, который владел ими вместе с семьей Йювидья. Но команда не развалится в одночасье, ведь она работала, у неё была налаженная структура и нужные люди.

Проблема в том, что в прежние времена, когда Матешиц был у власти, ничего не происходило без его ведома или одобрения. Он был абсолютным лидером этой группы, а после его смерти к ней присоединились другие люди и структуры – в тот момент всё пошло не так».

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