Круг по трассе в Баку с Эстебаном Оконом

Перед Гран При Азербайджана гонщик Alpine Эстебан Окон проехал круг на симуляторе по виртуальной версии городского кольца, проложенного по центральным улицам Баку, рассказав об основных особенностях этой уникальной трассы.

Эстебан Окон: «Всем привет! Сегодня прокатимся по азербайджанской трассе, которая находится в Баку. Она очень интересная – давайте посмотрим, что нас там ждёт.

Начинаем с двух последних «настоящих» поворотов круга, и из 16-го важно хорошо выйти. Любопытный факт: даже в квалификации мы включаем квалификационный режим только после извива трассы, где она идёт сначала влево, затем вправо (18-го и 19-го повороты), хотя здесь мы едем на полном газу.

Мы на прямой, но всё ещё не активируем квалификационный режим и делаем это позже, также включив DRS. Мы не торопимся использовать режим квалификации потому, что круг очень длинный, и нам ещё пригодится полный заряд батареи, когда мы пересечём линию старта-финиша.

Перед 1-м поворотом тормозим ближе к правому поребрику, хотя сейчас я это сделал позже, чем было нужно – видимо, из-за попутного ветра. Следующий ориентир – пешеходный переход перед 2-м поворотом. Там тормозим, преодолеваем этот 90-градусный левый поворот, на выходе держимся как можно ближе к барьерам и в нужный момент открываем DRS.

Самое главное перед 3-м поворотом – правильно выбрать точку торможения, она находится примерно в 100-110 метрах до поворота, и он тоже левый и тоже 90-градусный. На этом участке трассы всегда дует очень сильный ветер, и 4-й поворот проходим как можно ближе к стене.

В 5-м важно не сместиться слишком сильно вправо и правильно его пройти, чтобы нормально преодолеть и следующий правый поворот, из которого надо выйти как можно ближе к левому барьеру.

За 60 метров перед 7-м поворотом тормозим, причём там нет зоны вылета, и если вы попадёте в переделку, то застрянете, и чтобы оттуда выбраться, придётся включать заднюю передачу. За 50 метров сбрасываем скорость перед следующей секцией и тоже как можно ближе прижимаемся к стене.

Это самая узкая секция трассы, именно там находится старая крепость. На выходе сначала поворачиваем направо, затем налево, держимся поближе к барьерам, тормозим перед спуском, и это довольно хитрый участок. Многие там промахиваются мимо апекса, и тогда приходится выезжать за пределы трассы.

Из 16-го поворота важно правильно выйти, не слишком сильно смещаясь вправо, после чего надо просто закончить круг. В 18-м повороте трасса идёт влево, в 19-м – вправо, и надо не зацепить стену, но стараясь держаться как можно ближе к левой стороне трассы, поскольку там меньше влияние ветра.

Также надо помнить, что пересекать линию въезда на пит-лейн нельзя, хотя в конце круга остаёмся на левой стороне – вот мы и проехали по бакинской трассе!»

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