Рейтинг ATP. Синнер сохраняет лидерство после триумфа на US Open, Фритц впервые за полгода вернулся в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг

Янник Синнер, чемпион американского “мэйджора”, начал 14-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Это 19-й результат в истории Тура по обшему количеству недель на вершине.

Тэйлор Фритц, который уступил итальянцу в финальном матче, впервые за полгода вернулся в топ-10. В последний раз американский теннисист был так высоко в рейтинге в феврале 2023 года и в том же месяце он установил свой личный рекорд, поднявшись на пятое место.

Свой персональный рекорд в рейтинге также повторил Александр Зверев – в июне 2022 года он поднялся на второе место и пробыл на этой позиции в течение 11 недель подряд.

Джек Дрэйпер, уступивший Янник Синнеру в полуфинале US Open, дебютировал в топ-20 рейтинга.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 09.09.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 11180 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 7075 очков (+2)

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6690 очков

4. Новак Джокович (Сербия) – 5560 очков (-2)

5. Даниил Медведев (-) – 5475 очков

6. Андрей Рублёв (-) – 4545 очков

7. Тэйлор Фритц (США) – 4060 очков (+5)

8. Хуберт Хуркач (Польша) – 4060 очков (-1)

9. Каспер Рууд (Норвегия) – 4010 очков (-1)

10. Григор Димитров (Болгария) – 3965 очков (-1)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

20. Джек Дрэйпер (+5)

29. Джордан Томпсон (+3)

30. Нуну Боржеш (+4)

40. Брэндон Накашима (+10)

47. Алекс Микельсен (+2)

66. Шан Цзюньчэн (+6)

70. Александр Мюллер (+7)

72. Зизу Бергс (+8)

73. Александар Ковачевич (+3)

Чемпионская гонка ATP (на 09.09.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 9000 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 6115 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6010 очков

4. Даниил Медведев (-) – 4420 очков

5. Тэйлор Фритц (США) – 3890 очков

6. Каспер Рууд (Норвегия) – 3795 очков

7. Андрей Рублёв (-) – 3480 очков

8 Алекс де Минор (Австралия) – 3305 очков

…

9. Новак Джокович (Сербия) – 2360 очков

10. Григор Димитров (Болгария) – 2835 очков

*квалифицировались на Итоговый турнир сезона

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