“Это вдохновляет меня играть как можно дольше”. Кейн прокомментировал 901-й гол Роналду

Гарри выступил на пресс-конференции
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал невероятное достижение португальского форварда Криштиану Роналду, который забил 901-й гол в карьере.
"Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и морально на пике моей карьеры. Когда я вижу, как Роналду забивает свой 901-й гол в возрасте 39 лет, это вдохновляет меня играть как можно дольше.
Мне больше всего нравится представлять Англию и я не хочу, чтобы это закончилось в ближайшее время".
Напомним, Роналду забил свой 900-й гол в матче против Хорватии, а 901-й в игре против Шотландии.