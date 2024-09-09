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Футбол

“Это вдохновляет меня играть как можно дольше”. Кейн прокомментировал 901-й гол Роналду

Гарри выступил на пресс-конференции

"Это вдохновляет меня играть как можно дольше". Кейн прокомментировал 901-й гол Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал невероятное достижение португальского форварда Криштиану Роналду, который забил 901-й гол в карьере.

    "Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и морально на пике моей карьеры. Когда я вижу, как Роналду забивает свой 901-й гол в возрасте 39 лет, это вдохновляет меня играть как можно дольше.

    Мне больше всего нравится представлять Англию и я не хочу, чтобы это закончилось в ближайшее время".

    Напомним, Роналду забил свой 900-й гол в матче против Хорватии, а 901-й в игре против Шотландии.

    www.ua-football.com

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