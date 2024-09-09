Бой в андеркарде Усик – Фьюри. Определен вероятный соперник Богачука

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

По информации американских СМИ, украинский боксер Сергей Богачук проведет бой в андеркарде поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри 21 декабря.

Сообщается, что соперником, скорее всего, будет Исраил Мадримов, который в августе в достаточно равном поединке проиграл Теренсу Кроуфорду. С Мадримовым ведутся переговоры, которые находятся на продвинутой стадии.

Богачук свой последний на этот момент поединок провел 10 августа. Украинец проиграл Вирджилу Ортису решением судей, которое многие назвали спорным.

Ортис отказался от поединка-реванша.

Богачук все же проиграл Ортису. Но заставил замолчать десятки экспертов

sport.ua