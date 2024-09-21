Вильярреал – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 22.09.2024

Поединок команд с вершины турнирной таблицы

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Чемпионат Испании, шестой тур

22 сентября, 19:30. "Эстадио де ла Керамика" (Вильярреал)

Главный арбитр: Матео Бускетс Феррер

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Содержание

Новости Вильярреала

Новости Барселоны

Последние пять матчей Вильярреала и Барселоны

Последние пять личных встреч между соперниками

Турнирная таблица чемпионата Испании

Ставки и коэффициенты на матч Вильярреал – Барселона

Прогноз матча Вильярреал – Барселона от UA-Football

Неожиданно для многих "Барселона" взорвалась в этом сезоне. Пока она лидирует в чемпионате со 100% показателем. “Вильярреал” тоже стал одним из сюрпризов начала кампании, ведь после пяти туров подобрался на четвертое место. Даже перед началом этого раунда имел одинаковое количество очков со вторым "Реалом" и третьим "Атлетико". Поэтому сегодняшний матч на “Эстадио де ла Керамика” – это поединок претендентов на вершину турнирной таблицы.

Новости Вильярреала

В прошлом туре "желтая субмарина" приехала в гости к "Мальорке". Тяжелый выдался матч – островяне в этом сезоне неуступчивы. Так и было неделю назад. Хоть и “Вильярреал” повел в счете, но автогол Альбиоля все выровнял. И только в большинстве подопечные Марселино дожали соперника в компенсированное ко второму тайма время (90+4 минута).

Это была третья победа в пяти матчах. Также был взят верх над "Севильей" и одержана волевая победа над "Сельтой". И, опять же, решающий гол был забит на 90+10 минуте. И против “Валенсии” ничья была завоевана тоже в компенсированное время. Правда, до первого тайма. Тогда на 45+3 минуте Перес ответил на гол Дуро. Всегда с "Вильярреалом" играй до конца – это правило должна запомнить "Барселона".

Кадры хозяев

Две потери есть у "Вильярреала": защитник Фойт и нападающий Морено. Аргентинец уже давно залечивает травму, а испанец только недавно попал в лазарет. Педраса в этом сезоне не играл, но уже на финишной прямой в своем востоновлении. Но вряд ли тренер его впервые применит сегодня. Также под вопросом летний новичок Камбвалла.

Новости Барселоны

У "блауграны" хорошо обстоят дела, однако только в чемпионате. Стоило только им покинуть пределы Испании – тут же начались проблемы. Старт в Лиге чемпионов вообще не удался. Тер Штеген наварил каши и уже на 11 минуте Гарсия вынужден был фолить, что в итоге превратилось в прямую красную. В меньшинстве против довольно приличного "Монако" играть 80 минут – очень нелегкая задача. И подопечные Флика с этим не справились, проиграв 1:2.

А вот в Ла Лиге – 15 очков из 15 возможных. Более того, в прошлом туре даже разгромили "Жирону" на ее же поле со счетом 4:1. Также было две волевые победы: над “Валенсией” и “Райо Вальекано”. И, конечно же, возвращение Левандовского. За четыре тура на его счету четыре гола и два ассиста. Сейчас он лидирует в рейтинге бомбардиров чемпионата, деля первую позицию с Мбаппе.

Кадры гостей

Но лазарет у каталонцев переполнен. Поэтому Флик должен привлекать к матчам молодежь, но и она травмируется тоже. Сегодня не смогут сыграть из-за повреждений Араухо, Кристенсен, Лопес, Ольмо, Гави, Берналь и де Йонг. Ферран Торрес в прошлом туре получил прямую красную, так что пока он отбывает дисквалификацию.

Последние пять матчей Вильярреала и Барселоны

Последние пять личных встреч хозяев

14.09. Мальорка – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)

31.08. Валенсия – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)

26.08. Вильярреал – Сельта Виго 4:3 (Ла Лига)

23.08. Севилья – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)

19.08. Вильярреал – Атлетико 2:2 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч гостей

19.09. Монако – Барселона 2:1 (ЛЧ)

15.09. Жирона – Барселона 1:4 (Ла Лига)

31.08. Барселона – Вальядолид 7:0 (Ла Лига)

27.08. Райо Вальекано – Барселона 1:2 (Ла Лига)

24.08. Барселона – Атлетик 2:1 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч между соперниками

27.01.24. Барселона – Вильярреал 3:5 (Ла Лига)

27.08.23. Вильярреал – Барселона 3:4 (Ла Лига)

12.02.23. Вильярреал – Барселона 0:1 (Ла Лига)

20.10.22. Барселона – Вильярреал 3:0 (Ла Лига)

22.05.22. Барселона – Вильярреал 0:2 (Ла Лига)

Турнирная таблица чемпионата Испании

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

"Барселона"

5 5 0 0 17-4 15 2

"Реал"

6 4 2 0 13-3 14 3

"Атлетико"

5 3 2 0 9-2 11 4

"Вильярреал"

5 3 2 0 11-8 11 5

"Алавес"

6 3 1 2 9-7 10 6

"Атлетик"

6 3 1 2 8-6 10 7

"Осасуна"

6 3 1 2 8-11 10 8

"Сельта"

5 3 0 2 13-10 9 9

"Бетис"

5 2 2 1 5-4 8 10

"Мальорка"

6 2 2 2 4-4 8 11

"Райо Вальекано"

5 2 1 2 7-6 7 12

"Жирона"

6 2 1 3 8-10 7 13

"Эспаньол"

6 2 1 3 6-9 7 14

"Севилья"

6 1 2 3 5-8 5 15

"Леганес"

6 1 2 3 3-7 5 16

"Реал Сосьедад"

7 1 2 4 3-7 5 17

"Вальядолид"

6 1 2 3 2-13 5 18

"Валенсия"

6 1 1 4 5-10 4 19

"Хетафе"

5 0 3 2 2-4 3 20

"Лас-Пальмас"

6 0 2 4 7-12 2

Ставки и коэффициенты на матч Вильярреал – Барселона

4.00 4.10 1.86 Узнать больше

4.02 4.16 1.83 Узнать больше

Прогноз матча Вильярреал – Барселона от UA-Football

На конкурентный поединок всегда интересно смотреть. "Желтая субмарина" немного больше отдохнула, поэтому имеет лучший функциональный тонус. У "блауграны" есть определенные потери, но она также хочет наконец хорошо поиграть полным составом на поле. Однако "Вильярреал" достаточно сейчас силен, чтобы "Барса" впервые в сезоне потеряла очки. Прогноз: Ничья.

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