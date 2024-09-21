«Меня лишили девственности!» Фьюри сообщил, что сделает с Усиком в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вспомнил о поражении от Александра Усика в бою за титул абсолюта.

«Эта победа была для него подарком от судей. Они меня несправедливо лишили девственности! Но учитывая то, сколько я денег заработал – это уже не имеет никакого значения. Уже ничего нельзя изменить, но у нас есть реванш и у меня будет шанс сделать это снова. Я нокаутирую Усика!», – сказал Тайсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua