Умаг. Серундоло победил Музетти и стал новым чемпионом турнира

Франсиско Серундоло выиграл титул на турнире ATP 250 в Хорватии

Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Лоренцо Музетти (Италия, 2) 2:6, 6:4, 7:6(5)

Аргентинский теннисист одержал первую победу в трёх матчах против Музетти и выиграл третий из пяти сыгранных финалов на уровне Тура.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Матей Додиг (Хорватия, WC) 6:3, 6:4

QF: Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 2:6, 7:6(2)

SF: Андрей Рублёв (-, 1) 7:6(4), 6:4

FR: Лоренцо Музетти (Италия, 2) 2:6, 6:4, 7:6(5)

Серундоло третий сезон подряд выигрывает минимум по одному трофею. В 2022 году аргентинец стал чемпионом на грунте в Бостаде, а в предыдущем сезоне – на травяных кортах в Истборне.

Благодаря победе в Умаге Франсиско на следуюющей неделе вернётся в топ-30 мирового рейтинга и займёт 25-ю строчку.

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