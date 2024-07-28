Умаг. Серундоло победил Музетти и стал новым чемпионом турнира

Франсиско Серундоло выиграл титул на турнире ATP 250 в Хорватии
Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Финал
Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Лоренцо Музетти (Италия, 2) 2:6, 6:4, 7:6(5)
Аргентинский теннисист одержал первую победу в трёх матчах против Музетти и выиграл третий из пяти сыгранных финалов на уровне Тура.
Путь к победе:
R32: BYE
R16: Матей Додиг (Хорватия, WC) 6:3, 6:4
QF: Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 2:6, 7:6(2)
SF: Андрей Рублёв (-, 1) 7:6(4), 6:4
FR: Лоренцо Музетти (Италия, 2) 2:6, 6:4, 7:6(5)
Серундоло третий сезон подряд выигрывает минимум по одному трофею. В 2022 году аргентинец стал чемпионом на грунте в Бостаде, а в предыдущем сезоне – на травяных кортах в Истборне.
Благодаря победе в Умаге Франсиско на следуюющей неделе вернётся в топ-30 мирового рейтинга и займёт 25-ю строчку.
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