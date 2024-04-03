Чарлстон. Элина Свитолина против Дарьи Сэвилл во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире в Чарлстоне матчем против австралийской теннисистки Дарьи Сэвилл. Поединок пройдет 3 апреля четвертым запуском на корте Althea Gibson (ориентировочное время начала матча в 22:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 03.04.2024): 464/245

Призовые за карьеру: $23,272,553

Дата рождения: 05/03/1994 (30 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 166 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2017 — New Haven)

Высший рейтинг WTA: 20 (28/08/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 03.04.2024): 312/248

Призовые за карьеру: $5,453,954

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H2H: 7-3

2019 | Уимблдон | трава | R1 | Свитолина — 7:5, 6:0

2019 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | хард | R3 | Свитолина — 7:5, 6:4

2018 | Майами (WTA 1000) | хард | R3 | Свитолина — 4:6, 6:0, 6:1

2017 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | хард | R3 | Свитолина — 6:2, 6:1

2017 | Кубок Билли Джин Кинг | хард (зал) | Свитолина — 6:3, 6:2

2016 | Пекин (WTA 1000) | хард | 1/4 | Свитолина — 7:6(3), 6:1

2016 | Цинциннати (WTA 1000) | хард | R2 | Сэвилл — 6:2, 6:2

2016 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R2 | Сэвилл — 6:2, 7:6(4)

2016 | Кубок Хопмана | хард | Финал | Сэвилл — 6:4, 7:6(6)

2015 | Доха (WTA 500) | хард | R1 | Свитолина — 6:4, 5:7, 6:4

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

Дарья Сэвилл

QR1: Грэйс Мин (США, №287) 6:1, 6:2

QRF: Хизер Уотсон (Великобритания, №143) 6:3, 6:2

R1: Тамара Корпатч (Германия, №76) 6:4, 3:6, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина — 2/2 | Свитолина третий раз сыграет на турнире в Чарлстоне. В 2014 году она дошла здесь до третьего круга.

Дарья Сэвилл — 4/3 | Сэвилл четвертый раз выступает в Чарлстоне. Ее лучший результат на этом турнире — третий круг в 2016 и 2017 годах.

Выступления на грунте (на 03/04/2024):

Элина Свитолина — 122/68 (0/0 в этом году)

Дарья Сэвилл — 70/58 (3/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 10/5

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 3/3 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Дарья Сэвилл — 10/8

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 1000 — 1/2 | Индиан-Уэллс — R1, Майами — R2

WTA 500 — 5/3 | Брисбен — R2, Абу-Даби — QR1, Сан-Диего — 1/4

WTA 250 — 4/2 | Хобарт — 1/2, Хуахин — QR2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — П, П, В, П, В

Дарья Сэвилл — В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 22/8 | Свитолина выиграла три последних матча против теннисисток из Австралии, в том числе один в этом сезоне — против Тайлы Престон на Australian Open.

Дарья Сэвилл — 14/20 | Сэвилл в этом году дважды сыграла против Даяны Ястремской: победила в Брисбене и проиграла в Майами. Сэвилл ни разу не проигрывала украинкам на грунте, одержав четыре победы.

Элина Свитолина проведет 555-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 357 побед (64%);

Дарья Сэвилл проведет свой 302-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 153 победы (51%).

Победительница этого матча получит $11,190 призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая — $6,940 призовых и 32 рейтинговых очка.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,37. На победу Дарьи Сэвилл предлагается коэффициент — 2,95.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,41. Успех Дарьи Сэвилл оценивается коэффициентом — 3,25.

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btu.org.ua