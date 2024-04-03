<img title="Польские хулиганы избили Хацкевича — СМИ" src="/wp-content/uploads/2024/04/b59e2dfcca1feb1227dc9e6e049341a0.jpg" alt="Польские хулиганы >

Главный тренер Заглембе Сосновец Александр Хацкевич был избит фанатами команды.

Об этом сообщает Meczyki.pl.

Отмечается, что 3 апреля , хулиганы пришли на тренировку команды. После того как состоялся жесткий разговор с игроками, ультрас атаковали Хацкевича. Белорусский тренер получил несколько ударов ногами по лицу.

Напомним, недавно Хацкевич решил провести тренерский эксперимент. Он запер своих игроков в раздевалке и сказал им самостоятельно выбирать тактику на матч против Катовице. Заглембе разгромно уступил со счетом 0:4.

Бывший игрок и тренер киевского Динамо возглавил Заглембе в зимнее межсезонье, но так и не смог улучшить турнирное положение команды в первом дивизионе Польши. Под руководством белорусского специалиста Заглембе провел 6 официальных матчей, в которых набрал всего 2 очка.

champion.com.ua