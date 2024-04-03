Состояние Вольффа превысило полтора миллиарда долларов

Деловой журнал Forbes опубликовал список бизнесменов, чьё состояние в 2024 году превышает один миллиард долларов США. В него вошли несколько представителей Формулы 1, в том числе руководитель команды Mercedes Тото Вольфф.

Состояние Вольффа, который помимо руководства, владеет 33% акций команды Формулы 1, за последние двенадцать месяцев выросло на $600 миллионов и теперь составляет $1,6 миллиарда.

Среди других бизнесменов, так или иначе связанных с Формулой 1, в списке оказались совладелец Red Bull Марк Матешиц ($38,9 миллиарда и 33-е место в мировом рейтинге), совладелец Ferrari Пьеро Феррари (8,6 миллиарда и 295-е место в мировом рейтинге), главный акционер Aston Martin Лоуренс Стролл (3,9 миллиарда и 809-е место в мировом рейтинге), руководитель Ferrari Джон Элканн (2,6 миллиардов) и бывший глава менеджмента чемпионата Берни Экклстоун (2,4 миллиарда).

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