Бинотто приедет в Монцу уже как глава Sauber Motorsport

О том, что Маттиа Бинотто возглавит программу Audi в Формуле 1, стало известно больше месяца назад, однако с тех пор итальянский менеджер ни разу не появился в паддоке.

Можно предположить, что такой визит доставит ему не самые приятные переживания, ведь Sauber безнадёжно отстаёт от всех, ведь, например, в Зандфорте именно гонщики швейцарской команды оказались на последних местах, причём только они проиграли лидерам целых два круга.

Но немецкое издание Auto Bild сообщает, что в Монце Бинотто намерен нанести визит в расположение Sauber, причём вместе с Гернотом Дёльнером, председателем совета директоров Audi. Впрочем, это вполне логично, ведь Андреас Зайдль, бывший исполнительный директор Sauber Group, должен был передать Бинотто все полномочия к 1 августа.

Открытым остаётся вопрос о Джеймсе Ки, техническом директоре команды, которого Зайдль переманил из McLaren. Машина Sauber в этом году откровенно неудачная, и будет странно, если Ки несмотря на столь плачевные результаты сохранит своё место.

Опять же, пока неясно, кто станет напарником Нико Хюлкенберга в следующем году – версии по ходу сезона появлялись разные, но постепенно большинство из них отпало, и в списке претендентов на это место остались только два более-менее очевидных кандидата: Валттери Боттас и Мик Шумахер.

Но вероятность того, что выбор команды станет известен уже в этот уик-энд, весьма невелика, тем более что у Бинотто могут быть свои представления, о которых пока мало кто знает.

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