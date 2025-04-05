Берра: Трасса стала значительно быстрее, чем в 2024-м

Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничных тренировок Гран При Японии и объяснил рост скоростей на трассе Сузука по сравнению с прошлым сезоном.

Симоне Берра: «В каком-то смысле по итогам сегодняшнего дня сложно делать оценку, поскольку во второй сессии никому не удалось как следует поработать из-за четырёх красных флагов. Однако мы всё равно смогли сделать некоторые важные выводы.

Во-первых, трасса стала значительно быстрее, чем в прошлом году, учитывая, что лучшее время Оскара Пиастри уже быстрее времени поула в 2024-м. Отчасти это связано с естественным развитием нынешнего поколения машин, а также со значительно возросшим уровнем сцепления благодаря новому асфальту на участке от выхода из финальной шиканы до конца первого сектора. Больше половины выигрыша времени по сравнению с прошлым годом приходится на этот участок, если судить по результатам первой тренировки.

Хотя никому не удалось поработать на длинной серии кругов во второй тренировке, нам удалось собрать данные в первой, когда некоторые гонщики проехали несколько длинных серий на разных составах.

В целом, за несколькими исключениями, мы не увидели никакого гранулирования шин. Это означает, что, в теории, все три состава могут сыграть свою роль в гонке. Более того, в отличие от 2024-го, три четверти гонщиков решили не экономить оба комплекта Hard.

Сегодня уровень деградации на длинных сериях оказался ниже ожидаемого. Это может привести к тому, что стратегия одного пит-стопа окажется более выигрышной по сравнению со стратегией двух остановок, поскольку, в теории, позволит быстрее проехать дистанцию гонки.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но нужно принимать во внимание погоду, поскольку прогноз обещает дождь в ночь с субботы на воскресенье».

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