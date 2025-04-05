Майк ТАЙСОН: «Это просто без шансов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон считает себя непобежденным в своем расцвете сил, когда он в 20 лет стал самым молодым чемпион супертяжелого веса.

«Да, было много моментов, когда другие начали побеждать, а я потерял стимул. Но в глубине души все знают, что если бы они дрались с моей лучшей версией, то это был бы конец. Это просто без шансов для них», – сказал Майк.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua