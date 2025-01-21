Ferrari F40 Ландо Норриса получила повреждения в аварии

В последние недели Ferrari F40 Ландо Норриса несколько раз была замечена в Монако с повреждениями задней части. Теперь в сети появилось видео, на котором запечатлён момент аварии с участием суперкара гонщика Формулы 1.

Запись сделала с регистратора, установленного в машине, ехавшей позади Ferrari. На видео днём в сухую погоду F40 на небольшой скорости совершает левый поворот. На выходе из поворота машину резко уводит влево на встречную сторону, затем разворачивает, и происходит удар об ограждение задним левым углом.

Предполагается, что за рулём F40 был не Ландо Норрис, который в эти дни отдыхал в Дубае. Кто именно управлял суперкаром, прессе пока выяснить не удалось.

Ferrari F40 была представлена в 1987 году и на тот момент оказалась самой быстрой дорожной машиной в мире. Трёхлитровый двигатель V8, оснащённый двумя турбинами, развивал мощность 478 л.с., а максимальная скорость составляла 324 км/ч.

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