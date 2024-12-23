Оскар Пиастри о «правилах папайи»

Перед Гран При Италии появился термин «правила папайи» – кодекс борьбы гонщиков McLaren на трассе, позволяющий избегать столкновений и заработать максимум очков для команды. Оскар Пиастри в интервью Speedcafe рассказал об этих правилах в подкасте KTM Summer Grill.

Оскар Пиастри: «Пресса обсуждала наши правила гораздо активнее, чем мы сами внутри команды. Мы действительно обговорили множество сценариев, чтобы установить правила и границы. Но я понимаю – людям нужно было что-то обсуждать, пресса задавалась вопросом, помогу ли я Ландо, как поступлю в той или иной ситуации. Для меня сразу было очевидно, что я помогу.

После Бразилии ситуация в чемпионате для Ландо здорово осложнилась, и нашу командную тактику больше почти не обсуждали.

Сложнее всего было в Венгрии. На тот момент у меня не было ни одной победы в Формуле 1, а у Ландо была только одна. Отказаться от победы, когда команда пыталась решить более важные вопросы, чем те, что мы решаем в машине, оказалось непросто. В такой момент всегда сложно объективно оценить ситуацию, но после финиша адреналин спадает, и ты гораздо лучше понимаешь, как всё выглядело со стороны, кто мог угрожать нашим позициям – в пылу борьбы в гонке это не всегда очевидно. Поэтому и появились «правила папайи».

У нас с Ландо хорошие отношения, никаких конфликтов – по этому поводу у команды не было причин для беспокойства».

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