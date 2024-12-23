Снова под швейцарским флагом: чемпионка юниорского Ролан Гаррос-2016 меняет гражданство во второй раз

Как сообщает официальный сайт WTA, теннисистка Ребекка Масарова вновь начнет выступать за Швейцарию.



Ребека Масарова родилась в Базеле (Швейцария) в 1999 году. Она начала свою карьеру, представляя Швейцарию, но в 2018 году сменила спортивное гражданство на Испанию, объяснив это своими испанскими корнями, откуда родом ее мать.

25-летняя Масарова выиграла шесть титулов ITF, дошла до финала на турнире WTA 250 в Окленде в одиночном разряде и стала финалисткой турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане в паре. Также она входила в состав сборной Испании в Кубке Билли Джин Кинг в 2021-2022 годах, сыграв два матча в одиночном разряде (1-1) и пять в парном (2-3).

В прошлом году Масарова поднялась на рекордное для себя 64-е место в рейтинге WTA, а это год завершила на 145-й строчке.

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