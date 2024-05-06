Рейтинг WTA. Впервые в истории две украинские теннисистки одновременно входят в топ-20

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая проводит 345-ю неделю в топ-20. На этой неделе Свитолина опустилась на одну строчку и занимает 19-е место в рейтинге WTA.

Сразу за Элиной Свитолиной расположилась Марта Костюк, которая на этой неделе обновляет свой личный рейтинговый рекорд и дебютирует в топ-20, поднявшись на одну позицию.

Таким образом, впервые в истории сразу две украинские теннисистки одновременно находятся в топ-20 рейтинга WTA.

Также на одну строчку на этой неделе поднялись Ангелина Калинина — 31-е место и Даяна Ястремская — 33-е место. Леся Цуренко потеряла три позиции и занимает 44-е место в мировой классификации. Все пять украинок, входящих в топ-50, сыграют на этой неделе на турнире WTA 1000 в Риме.

Поднялась на 121-е место (+4) Дарья Снигур, которая на прошлой неделе выиграла титул на турнире ITF в Грузии, Юлия Стародубцева поднялась на 138-е место (+6), а Анастасия Соболева вновь обновила свой личный рекорд, заняв 260-е место (+11).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA / ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 16-е место в рейтинге WTA (+2). Надежда Киченок занимает 44-е место (-2), а Марта Костюк располагается на 75-й позиции в мировой классификации (-12).

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