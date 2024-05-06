Бенфика проиграла Фомаликану и подарила Спортингу досрочное чемпионство

Бенфика потерпела поражение от Фамаликана в пределах 32 тура португальской Примейра-лиги. Этот результат гарантировал Спортингу досрочную победу в чемпионате Португалии.

Встреча завершилась со счетом 2:0, украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и получил среднюю оценку 6,8 по данным аналитического портала SofaScore.

Чемпионат Португалии — Примейра-лига

32 тур, 5 мая

Фамаликан — Бенфика 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 71 Пума, 2:0 — 85 Юссуф

После этого поражения отставание Бенфики от Спортинга составляет 8 очков за 2 тура до завершения чемпионата. «Львы» завоевали 20 чемпионство в истории, по этому показателю они уступают только Порту и Бенфике (30 и 38 соответственно). Лиги чемпионов следующего сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер Бенфики может возглавить Баварию.

champion.com.ua