Дочь Фарион разнесла Усика из-за слов после боя с Фьюри. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO) Александра Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

Эту победу Усик посвятил своей матери и всем матерям Украины. Из-за этого его раскритиковала София Фарион – дочь известного языковеда Ирины, которая умерла летом 2024 года.

«Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты нашу семью оскорбил…», – отметила София Фарион.

Ранее Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля.

sport.ua