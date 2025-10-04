МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шугар Рэй Робинсон

Роджер Мейвезер, дядя и бывший тренер Флойда, назвал лучшего боксера за всю историю бокса.

«Флойд занимает сразу второе место в списке лучших боксеров мира после Шугара Рэя Робинсона. Шугар выиграл семь титулов чемпиона мира, не так ли? Он победил всех в весовых категориях от 67 до 74 кг. На какое место вы бы его поставили? Рэй Робинсон — величайший боец всех времен. Мне неважно при каких обстоятельствах, Рэй Робинсон — GOAT», – сказал Роджер

Ранее легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон анонсировал свое возвращение на ринг. «Железный Майк» сообщил, что достигнута договоренность о поединке против непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера. Бой состоится в 2026 году, а точная дата и время будут известны позже.

