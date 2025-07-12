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В ночь на 13 июля в американском Нью-Йорке состоится большой вечер бокса, организованный журналом The Ring и влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом.

Главным событием станет отборочный бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся британец Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) и представитель Пуэрто-Рико Эдгар Берланга (23–1, 18 КО). Победитель этого противостояния в следующем поединке сразится за титул WBC.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) из США сразится с обладателем временного титула Уильямом Сепедой (33–0, 27 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Третьим по значимости событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между доминиканцем Альберто Пуэльо (24–0, 10 КО), который владеет поясом WBC, и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом (22–2, 22 КО).

В лимите полутяжелого веса (до 79,4 кг) на ринг выйдут кубинец Давид Моррель (11–1, 9 КО) и чеченец, который представляет Австралию, Имам Хатаев (10–0, 9 КО).

Трансляция шоу в Нью-Йорке начнется в 01:00 по киевскому времени. Главный и второй по значимости бой начнутся ориентировочно в 5:00.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.

Шакур и Сепеда все же встретятся. Этого боя мы ждали несколько лет

Стивенсон – Сепеда, Шираз – Берланга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса в Нью-Йорке от журнала The Ring:

Хамза Шираз (21–0–1, 17 KO) – Эдгар Берланга (23–1, 18 KO)

Шакур Стивенсон (23–0, 11 KO) – Уильям Сепеда (33–0, 27 KO)

Альберто Пуэльо (24–0, 10 KO) – Субриэль Матиас (22–2, 22 KO)

Давид Моррель (11–1, 9 KO) – Имам Хатаев (10–0, 9 KO)

Реито Цуцуми (1–0, 0 КО) – Майкл Руис (2–7–1, 0 КО)

Мохаммед Алакель (4–0, 0 КО) – Пласидо Хофф (2–3–1, 0 КО)

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