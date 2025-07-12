Мэнселл: В Сильверстоуне ничто не предвещало проблем

Карьера Найджела Мэнселла, пиком которой стала победа в чемпионате мира 1992 года вместе с Williams, была весьма бурной, и ему на собственном опыте отлично известно, что разлад в отношениях внутри команд Формулы 1 – дело нередкое.

Причины могут быть самые разные, тем не менее Мэнселл, как и многие, шокирован тем, как в Red Bull обошлись с Кристианом Хорнером.

«Полагаю, я, как и болельщики, не знал, что делается в Red Bull, поэтому новости меня удивили и шокировали, – поделился Мэнселл, который в этот уик-энд принимает участие в Фестивале скорости в Гудвуде. – В прошлый уик-энд в Сильверстоуне я был команде Red Bull Racing, разговаривал с Кристианом, и тогда ничто не предвещало проблем. Поэтому то, что произошло, поражает и несколько ужасает.

Фактов не знает никто, и с моей стороны было бы непрофессионально пытаться высказывать какое-либо мнение, но я лишь могу сказать, что в течение 20 лет Кристиан Хорнер прекрасно справлялся с делом, и то, чего он достиг – доказательство его профессионализма и преданности Формуле 1. И это нельзя забывать.

Поскольку всё происходит посередине сезона, то какими бы ни были причины, на пользу команде это не пойдёт. Команде будет не хватать Кристиана, и некий переходный период неизбежен. Red Bull будет сложно добиться того уровня конкурентоспособности, на который им хотелось бы выйти.

Не располагая фактами, комментировать то, что происходит внутри той или иной команды, всегда очень сложно. Могу лишь сказать, что автоспорт достаточно сложен и без всех этих проблем, и каждой команде приходится преодолевать колоссальные испытания. Но будем следить за дальнейшим развитием событий, оно обещает быть интересным, согласитесь?..»

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