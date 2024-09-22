30 минут до старта: Комментарий Юки Цуноды

Гонщик команды RB Юки Цунода квалифицировался восьмым в Сингапуре и рассчитывает заработать очки в предстоящей гонке.

Юки Цунода: «Конечно, вчерашняя квалификация была для нас намного более удачной, чем несколько предыдущих, но впереди нас стартует Нико Хюлкенберг, один из наших основных соперников, так что борьба предстоит жаркая. Постараемся сделать всё, что в наших силах, но в любом случае я хочу получить удовольствие от гонки.

Машина производит хорошее впечатление, работает намного лучше, чем на предыдущих этапах, к тому же мне нравится эта трасса, где может произойти всё, что угодно.

Конечно, будет очень важно следить за состоянием резины, а также правильно выбирать тактику, поскольку обгонять здесь непросто. Но постараемся в максимальной степени использовать нашу стартовую позицию».

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